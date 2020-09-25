Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sezona flaş bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük ile ilk iki maçını kaybeden geçen sezonun şampiyonu Başakşehir üç puan mücadelesi verecek. Başakşehir kötü gidişini bu maçta durdurmak istiyor. Karagümrük ise çıkışını sürdürme peşinde. Peki, Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray’a 2-0’lık skorlarla mağlup oldu.
Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Karagümrük - Başakşehir muhtemel 11'ler...
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Zukanoviç, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Arveladze, Darri, Sobiech (Mevlüt)
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba