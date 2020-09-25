Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray’a 2-0’lık skorlarla mağlup oldu.

Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karagümrük - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Zukanoviç, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Arveladze, Darri, Sobiech (Mevlüt)

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba