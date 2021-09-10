Karagümrük - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Farioli yönetiminde 3 maçta 4 puan toplayan Karagümrük Adana Demirspor'un elini boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Samet Aybaba ile yollarını ayıran ve Montella'yı göreve getiren Adana Demirspor deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Karagümrük - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u konuk edecek. Farioli yönetiminde Karagümrük güçlü Adana Demirspor'u eli boş göndermek istiyor. Fatih Karagümrük bu sezon 3 maçta 4 puan toplamıştı. Adana Demirspor ise Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig'deki 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.
Karagümrük - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 17:00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Geride kalan üç haftada 4 puan toplayan VavaCars Fatih Karagümrük, haftaya 10. basamakta giriyor.
Üç maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan ve teknik direktör değişikliğine giden 2 puanlı Adana Demirspor ise 15. sırada konumlanıyor.
İki ekip, son olarak 2020 yılında TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşmış ve mücadelenin kazananı penaltı vuruşları sonucunda Fatih Karagümrük olmuştu.