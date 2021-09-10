Süper Lig 'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u konuk edecek. Farioli yönetiminde Karagümrük güçlü Adana Demirspor'u eli boş göndermek istiyor. Fatih Karagümrük bu sezon 3 maçta 4 puan toplamıştı. Adana Demirspor ise Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig'deki 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

Karagümrük - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 17:00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Geride kalan üç haftada 4 puan toplayan VavaCars Fatih Karagümrük, haftaya 10. basamakta giriyor.

Üç maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan ve teknik direktör değişikliğine giden 2 puanlı Adana Demirspor ise 15. sırada konumlanıyor.

İki ekip, son olarak 2020 yılında TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşmış ve mücadelenin kazananı penaltı vuruşları sonucunda Fatih Karagümrük olmuştu.



