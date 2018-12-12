Karagöl ve Çağla Atakal, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazırlanıyor

Ordulu milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Atakal, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda yer alabilmek için sıkı çalışıyor.

Türkiye’yi daha önce Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra Paralimpik Oyunları’nda temsil etme başarısı gösteren Cevat Karagöl ve Çağla Atakal, haftanın belli günlerinde Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi’ndeki Havalı Silahlar Atış Poligonu’na gelerek antrenman yapıyor.

En son Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından Sırbistan’da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmayı hedefliyor.

Antrenman günlerinde yaklaşık üç saat çalışma yapan milli sporcular, fırsat buldukça genç yeteneklere de atıcılık eğitimi veriyor.

Cevat Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı zamanda mimar olduğunu belirterek, engelli sporunu Ordu’da ilk defa 2002’de başlattıklarını ve buna da öncülük ettiğini söyledi.

Engelli sporuna tekerlekli sandalye basketbol ile başladığını ifade eden Karagöl, bir süre sonra atıcılık sporuyla tanıştığını kaydetti.

Karagöl, 2005 yılından sonra atıcılık alanında yarışmalara katılmaya başladığını, Avrupa, dünya şampiyonaları ve Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil ettiğini belirterek, şimdiye kadar birçok altın, gümüş ve bronz madalya kazanma şansı elde ettiğini aktardı.

Daha önce üç sefer katılma şansı elde ettiği Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanamadığını aktaran Karagöl, tek eksiğinin olimpiyat madalyası olduğunu ifade etti.

Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılabilmek için sıkı çalışma içerisine girdiklerine dikkati çekerek, "Amacım spor hayatımda henüz alamadığım madalyayı Tokyo’da kazanabilmek. Bunun için de düzenli bir antrenman programı uyguluyoruz. Bize verilen antrenman programını aynen uygulayarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

İmkan buldukça genç kuşaklara atıcılık öğretmeye gayret ettiğini vurgulayan Karagöl, "Özellikle liseli gençlerimizi bu alanda yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim gibi sporcular yetişsin diye emek veriyoruz. İnşallah başarılı oluruz." dedi.

"İnşallah arzuladığım bu madalyaya da ulaşırım"

Çağla Atakal ise 2009 yılında atıcılık sporuyla tanıştığını anlatarak, yaklaşık 10 yıl içerisinde Türkiye’de, dünyada ve Avrupa’da çeşitli dereceler kazandığını söyledi.

Türkiye’yi daha önce 2016 yılındaki Paralimpik Oyunları’nda temsil etme başarısı gösterdiğini ancak derece elde edemediğini kaydeden Atakal, "Şimdi önümde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları var. Buraya gidebilmek için sıkı bir bir program uygulayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tokyo’da olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Antrenmanlarımı kesinlikle aksatmıyorum." diye konuştu.

Milli sporcu, her sporcu gibi kendisinin de Paralimpik Oyunları’nda madalya istediğini belirterek, "Daha önce pek çok turnuvada istediğimi aldım. Neden bu sefer olmasın? İnşallah başta ailemin desteğiyle çok arzuladığım bu madalyaya da ulaşırım." dedi.

Aynı zamanda 18 aylık kız çocuğu annesi olduğuna işaret eden Atakal, "Hem annelik görevimi en güzel şekilde yerine getirmeye hem de milli takım forması altında ülkemi temsil etmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA