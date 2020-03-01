Bordo-Mavililer geç uyandı... Şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Geçen hafta Beşiktaş karşısında alışık olmadığımız bir görüntü ortaya koyan ancak son dakikada Sörloth’un attığı golle altın değerinde 1 puan kazanan Fırtına, dün de ilk yarıda çok etkisiz kaldı. Karadeniz devi oyunun ilk bölümünde üstünlük kurmakta zorlanırken, Rize de bulduğu fırsatı 36’da Dario Melnjak ile değerlendirdi, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Önemli adım attı

İkinci yarıda ise bambaşka bir senaryo yaşandı. Oyuna ağırlığını koymayı başaran Trabzonspor, 65’te Costa, 71’de Ekuban, 77’de Sosa, 86’da Nwakaeme ve 90+7’de Ndiaye’nin golleriyle sahadan 5-2 galip ayrıldı. Rize’nin bir diğer golü ise penaltıdan Milan Skoda ile geldi. Karadeniz derbisinde farklı kazanan Fırtına, şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı. Bordo-Mavililer bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 48’e yükseltirken, Mavi-Yeşilliler 24 puanda kaldı.

Yine aynı senaryo!

Ligin ilk yarısındaki maçta Rize, Melnjak’ın golüyle devreyi 1-0 önde kapatmış, Sörloth’un 73 ve Nwakaeme’nin de 90’da attığı golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Dün de hemen hemen aynı senaryo yaşandı. Mavi-Yeşilliler, yine Melnjak’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise Fırtına art arda attığı gollerle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

’Milletimizin başı sağ olsun’

Bordo-Mavili taraftarlar, Rize maçında Akyazı’yı doldurdu. Tam 30 bin 784 taraftar karşılaşmayı tribünden takip ederken, İdlib şehitlerimiz unutulmadı. Stat Türk bayrakları ile donatılırken, tribünlerden ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ tezahüratları yükseldi. Şehitlerimizin isimleri de maç öncesinde stat hoparlörlerinden okundu. Maç öncesinde ise hem Bordo-Mavilil hem de Mavi-Yeşilli futbolcular, ’Milletimizin başı sağ olsun’ pankartı açtı.

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