Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de, sporu, salonların dışına taşımak isteyen bir grup, açık alanda doğayla iç içe spor yapmaya başladı. Spor eğitmeni Salih Navdar ve sporcu grubu, kentin tarihi gözde turizm mekânlarının yanı sıra dere kenarında ve yaylada, doğayla iç içe spor aktivitelerini gerçekleştiriyor.

Spor eğitmeni Salih Navdar, sporcularıyla birlikte kararlaştırdıkları günlerde kentin farklı yerlerine giderek spor aktivitelerini gerçekleştiriyor. Bölgede Fırtına Vadisi, Zil Kale gibi doğa tutkunlarının uğrak alanlarında spor yapan sporcular, kimi zaman da dere kenarı, otopark ya da çay alım yeri gibi sıra dışı mekanları tercih ediyor.

Müzik eşliğinde gerçekleştirilen temel fitness hareketleri ile yumruk ve tekme gibi dövüş sanatlarının kullandığı hareketleri barındıran 'Strong by zumba' sporunun Karadeniz'deki tek eğitmeni olan Salih Navdar, çevrededen ilginç tepkiler aldıklarını söyledi. Çalışmalarını ilginç bulanlardan yöre şivesiyle ‘haburada ne ediyiler’ şeklinde tepkiler aldıklarını anlatan Navdar, "Şimdi herkes alıştı. Salonların dışında mutluyuz. Amacımız spor salonlarından uzaklaşmak, doğayla iç içe spor yapmak, bol oksijenli, bol manzaralı yerlerde bulunmaktı. Artık bunu başardık. Sporcularımızın isteklerine göre yer ve zaman belirleyerek açık alandaki her yerde sporumuzu yapıyoruz. Yaptığımız aktivitelerin videolarını da sosyal medyadan yayınlayarak daha fazla insanın spor yapmasına vesile olmak için dikkatleri çekmeye çalışıyoruz" dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Doğada spor yaparak bölgenin güzelliklerini göstermek için kimi zaman Zil Kalesi’nde ya da bir çay alım yerinde antrenman yaptıklarını belirten Navdar, “Otoparkta bile çalıştık. Amaç doğada olmak. Biz herkese ulaşmak ve spor yaptırmak istiyoruz. Sahilde, parklarda spor aletleri var ama insanlar yine de bireysel olarak çalışmayı tercih etmiyorlar. Biz yetkililerden İl Spor Müdürlüğünden, belediyeden destek bekliyoruz. Bize açık alanda bir yer verseler, herkese müzik eşliğinde spor yaptırırız. Müzikle zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor, spora daha kolay adapte oluyorlar ve yorucu olmuyor. Böyle bir imkân verilse Türkiye’de bir ilki Rize’de gerçekleştirmiş oluruz" diye konuştu.

'DİĞER İLLERE DE ULAŞACAĞIZ'

'Strong by zumba' sporunun Türkiye’de yeni yeni yayılmaya başladığını da kaydeden Navdar, “Amerika ve Avrupa’da çok yaygın olan bu spor, müzik eşliğinde senkronize ritmik hareketlerle yapılıyor. Saatte bin kalori yakılarak kısa zamanda büyük değişimlerle sonuca ulaşılıyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki tek eğitmenim. Rize’den yola çıktık, diğer illere de ulaşarak sporumuzu yaymak ve insanları sporla mutlu etmek istiyoruz" ifadesinde bulundu.

'SPORUN YERİ OLMAZ'

Sporun, herkesin hayatının bir parçası olması gerektiğini de vurgulayan Navdar, "Sağlıklı yaşamanın temel kuralı iyi beslenme ve spordur. Sporun yeri olmaz her yerde spor yapabilirsiniz. Evden çıkmadan bile internette bulabileceğiniz hareketlerle aktivitenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak spor yaparken keyf almak istiyorsanız bize katılın. Doğayla iç içe hep birlikte sporumuzu yapalım ve eğlenceli zaman geçirelim" diyerek herkesi spor yapmaya davet etti.

Bölgede sıra dışı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken sporcular ise, doğayla baş başa spor yapmanın kendilerine bam başka bir huzur verdiğini söyledi.



