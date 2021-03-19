Karadeniz derbisinde Samsunspor, Giresunspor’u konuk edecek

Ligde topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alan Samsunspor, üç maçtır galibiyet hasreti çekiyor.

Geçen hafta Altınordu deplasmanında 9 kişi kalmasına rağmen puan almayı başaran kırmızı-beyazlılar, Giresunspor’u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.

Rakibi gibi üç maçlık kazanma özlemi bulunan Giresunspor ise bu periyotta Altay, Ümraniyespor ve Bandırmaspor’a mağlup oldu.

Yeşil-beyazlılar, Samsun’da alacağı puan ya da puanlarla ilk basamaktaki yerini korumanın hesaplarını yapıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Gökhan Alsan ile Nadir Çiftçi, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki karşılaşma golsüz sona ermişti.

AA