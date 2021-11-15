Karadağ, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde lider Hollanda ile 2-2 berabere kalarak A Milli Takım 'ın direkt olarak Dünya Kupası'na gitme umudunu sürdürmüştü. Teknik direktör Miodrag Radulovic'ten Türkiye maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Karadağlı teknik adam, gruptan lider çıkmasını istediği takımı da açıkladı.

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 geçerken, Norveç'in de Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla grupta averajla ikinciliğe yükselmişti. Grupta iddiası kalmayan Karadağ ise lider Hollanda karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-2 bitirerek Türkiye'nin liderlik şansını sürdürmesini sağlamıştı.

Hollanda'yı desteklediğini açıkladı

Hollanda'ya çelme takan Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic'ten Salı günü oynanacak olan Türkiye maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi. Miodrag Radulovic, grubu Hollanda'nın lider bitirmesini istediğini söyledi.

Karadağlı hoca, "Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç. Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabah











