Podgorica, muhtemelen Avrupa’nın en düşük nüfuslu başkentlerinden. 850 bin nüfuslu Karadağ’ın, 200 binini bünyesinde toplamış, gelişmeye muhtaç bir kent. Bu durağanlığı sokaklarda fark ediyorsunuz. Hayat çok ağır akıyor, sirkülasyon yok. Milli maç, bu hantal yapıyı tetiklemeye yetmemiş. Dünya Kupası hayallerine uzun süre önce veda etmiş bir kitleden daha fazlasını beklemek haksızlık olur.





Şehirde kubbe şeklinde alışveriş merkezleri bulunuyor

Sırbistan'a çok sevindiler

Onları heyecanlandıran şey, Portekiz’i deplasmanda yenip final biletini kapan Sırbistan’ın başarısı olmuş. Mevzu futbol olunca konu Sırplar’ın başarısına geliyor. Lokal liglerinde en iyi futbolcunun aylık 2 bin Euro civarı kazandığı bir ekonomiden bahsediyoruz. Ülkedeki yegane gaye, oyuncu yetiştirip, başta İtalya olmak üzere diğer Avrupa liglerine pazarlamak.

﻿﻿﻿Sportski Centar Moraca isimli çok amaçlı bir spor salonu var

Vitrin olarak görüyorlar

Karadağ-Türkiye maçının önemi de bu hedefle örtüşüyor. Muhtemelen her uluslararası organizasyonları vitrin olarak görüyorlar.

Milliler son hazırlığını Podgorica Stadı'nda yaptı

Ülke çok sakin ama başlama düdüğü sonrası hem saha içinde hem de tribünlerde başka bir coşku görmek mümkün. Karadağ’ın grubun önceki maçlarında nasıl savaştığı da belleklerimizde. Birkaç gün önce Hollanda’yı sallamış bir ekipten bahsediyoruz.

Milliler bu akşam Podgorica Stadı'nda kritik bir 90 dakikaya çıkacak

İstanbul’daki maçta da skora rağmen, pes etmeyip amaçladıkları puanı almışlardı. Ortalık sakin ama maç öyle geçmeyecek gibi duruyor.

Umut Eken