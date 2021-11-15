A Milli Takımımız, Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmandan zaferle dönmeye çalışacak. Futbolseverler, Milli Takım 'ın Norveç'i sollaması ve Dünya Kupası yolunda şansını son maça taşımasının ardından Karadağ maçı öncesi geri sayıma geçti. Milliler, Karadağ'dan zaferle dönmeye çalışacak. Hollanda ile Norveç ise son hafta kader maçında kozlarını paylaşacak. Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Karadağ’ı yenersek Play-Off bileti cebimizde olacak. Hollanda’da seyircisiz oynanacak diğer maçta da Norveç kazanırsa, liderliği ele geçirip doğrudan Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için yerimizi ayırtacağız!

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Karadağ - Türkiye 11'ler

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

Averaj farkı kapandı

Norveç'in de berabere kalmasıyla puanları eşitleyen ve averaj üstünlüğünü de ele geçiren Türkiye, salı günü oynayacağı Karadağ deplasmanında da kazanıp en kötü ihtimalle ikinci olarak Play- Off oynamanın hesaplarını yapıyor. Kuntz bu hedefine ulaşması durumunda 4 maçta toplayacağı 10 puanla Dünya Kupası yolunda şansımızın sürmesinde büyük pay sahibi olacak.

Mert Müldür, Karadağ deplasmanında yok

A Milli Takımımız'da bu maç öncesi Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan kart sınırında yer alıyordu. Söz konusu isimlerden sadece, ikinci yarının başında oyuna girip, kafayla Milli Takım'daki ilk golünü atan Mert kart gördü. Mert, Karadağ deplasmanında forma giyemeyecek.

Türkiye kaçıncı sırada? G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 20 puan (+23 averaj)

2- Türkiye / 18 puan (+10 averaj)

3- Norveç / 18 puan (+9 averaj)

4- Karadağ / 12 puan (0 averaj)

5- Letonya / 5 puan (-5 averaj)

6- Cebelitarık / 0 puan (-37 averaj)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye / 1-2

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık / 6-0

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Stefan Kuntz ile 4. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 4. maçına Karadağ karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, son karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

2021'deki 16. maç

Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki 16. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 15 maçta 7 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan Ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 24 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1, dokuzuncu karşılaşmasında ise sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Milliler, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, Ay-yıldızlı ekibin Antalya'da Gine ile oynadığı özel karşılaşma 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son mücadelesinde de İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

Türkiye 602. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 602. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 325'i resmi, 276'sı özel 601 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 229 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 256'sı deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 805 gol attı, kalesinde 861 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 601 karşılaşmanın 518'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 601 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Tolga Ciğerci, Yusuf Sarı

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.