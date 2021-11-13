Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını iyi duruma getiren A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Hollanda, büyük bir sürpriz olmazsa grubu lider tamamlayacak ve Dünya Kupası biletini alacak. 6-0'lık Cebelitarık galibiyetiyle Norveç'i sollayan ve averajla 2. sıraya yerleşen Ay Yıldızlılar, Karadağ'dan zaferle dönmeye çalışacak. Norveç ise Hollanda deplasmanında terleyecek. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.









Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye / 1-2

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık / 6-0

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye