Son iki maça girilirken Türkiye 15 puanla 3. sırada yer alıyor. İkinci Norveç’i geride bırakmayı hedefleyen Türkiye, bir yandan da averaj hesapları yapıyor. Cebelitarık ve Karadağ’ı farklı geçmeyi planlayan Türkiye, puan eşitliği durumunda rakibini geride bırakarak Play-off’a adını yazdırmayı hedefliyor.

Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, 16 Kasım Cumartesi 22:45’den itibaren TRT 1’den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye Aday Kadrosu Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Açıklanan kadro şu şekilde:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

15 puanı bulunan Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için kalan 2 maçını kazanması, Hollanda'nın en az 4, Norveç'in ise kalan maçlarda en az 2 puan kaybetmesi gerekiyor. Milliler, play-off mücadelesi verdiğimiz Norveç'le puanları eşitlemesi durumunda, tur atlayan takımı genel averajlar belirleyecek. Son maçlar öncesi Hollanda'nın averajı +23, Norveç'in averajı +9, Türkiye'nin ise +4.