Karadağ - Türkiye maç sonucu: 71-66

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu'nda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Karadağ, maça Needham'ın üçlüğüyle başlasa da Oğuz ve Doğuş'un etkili oyunuyla 6:52 kala skoru, 3-6 yaptık. Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü ise Milli Takımımız'ın 7-8'lik üstünlüğüyle geçildi. Semih Erden'i etkili kullanmayı başaran 12 Dev Adam, 2:54 kala 7-13'lük üstünlüğü yakaladı. İlk çeyreği de temsilcimiz, 13-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Karadağ, 6:58 kala 20-19'luk üstünlüğü yakaladı. Sertaç ve Wilbekin ile etkili olan Milliler, 4:54 kala skoru 24-26 yaptı. Son bölümde iki takım da hücumda etkili olurken Metecan ile sayılar bulan 12 Dev Adam, ilk yarıyı 37-38 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Semih Erden ve Berkan Durmaz'ı etkili kullanan Milli Takımımız, ilk 5 dakikalık bölümü 43-51'lik üstünlükle geçti. Fakat Dubljevic ve Ivanovic ile üçlük isabetleri bulan Karadağ, son 3 dakikalık bölüme girilirken skoru 51-53'e getirdi. Serisini sürdüren ev sahibi, 56-53 öne geçmeyi başardı. Çeyreği de Karadağ, 58-55 önde tamamladı.

Son çeyreğe etkili başlayan Karadağ, daha ilk dakika dolarken 64-55'lik üstünlüğü yakaladı. Milli Takımımız, 1:23 kala skoru 69-66'ya getirmesine rağmen kalan bölümde yakaladığı şansları değerlendiremedi ve karşılaşmadan 71-66'lık skorla mağlup ayrıldı.

İkinci tur gruplarında dördüncü maçında ilk yenilgisini alan 12 Dev Adam, Ukrayna'nın İspanya'ya kaybetmesi ve Karadağ'ya ilk maçtaki 10 sayı farkın altında mağlup olması sonrası da 2019 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Toplamda ise Milli Takımımız, 10. maçında 3. mağlubiyetini alırken Karadağ ise 6. galibiyetini elde etti.

A Milli Takımımız'da Doğuş Balbay ve Semih Erden 14'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Scottie Wilbekin de 13 sayı üretti.

Karadağ'da Nikola Ivanovic 21 sayıyla maçın en skoreri olurken Bojan Dubljevic de 17 sayı, 12 ribaunt ile yıldızlaştı.