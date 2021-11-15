Karadağ - Türkiye (CANLI)

A Milli Takımımız, Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk oluyor. Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmandan zaferle dönmeye çalışıyor.

Hollanda ile Norveç ise son hafta kader maçında kozlarını paylaşıyor. Karadağ’ı yenersek Play-Off bileti cebimizde olacak. Hollanda’da seyircisiz oynanacak diğer maçta da Norveç kazanırsa, liderliği ele geçirip doğrudan Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için yerimizi ayırtacağız!

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

GOL

4' Kısa paslarla savunma dengemizi bozan Karadağ'da Beqiraj ceza alanı içinde sert vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.

6' Sol kanattan kullanılan kornerde Hakan Çalhanoğlu topu ön direğe ortalıyor, Berat Özdemir kafayı vuruyor ancak top üstten auta gidiyor.

8' Hızlı gelişen Karadağ hücumunda savunma arkasına atılan uzun topta Milutin Osmajic ceza sahasına girip, yerden vuruyor ancak top uzak direğin yanından auta çıkıyor.

11' Hakan Çalhanoğlu ceza yayının az gerisinden vurdu, top az farkla auta çıktı.

14' Kerem Aktürkoğlu'ün pasımda ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Burak Yılmaz etkisiz vurdu.

GOL

22' Abdülkadir Ömür ceza alanı içinde boş pozisyondaki Kerem'i gördü, harika ortaladı ve Kerem kale dibinden fileleri havalandırdı: 1-1.

41' Karadağ 2'ye 5 geldiği pozisyonda Milutin Osmajic ile gole yaklaştı ancak kalecimiz Uğurcan başarılı.

42' Kullanılan köşe vuruşunda Uğurcan boşa çıktı, vurulan kafa vuruşunda top direğin yanından dışarıya gitti. Çok büyük bir tehlike atlattık.





Karadağ - Türkiye 11'ler

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

Averaj farkı kapandı

Norveç'in de berabere kalmasıyla puanları eşitleyen ve averaj üstünlüğünü de ele geçiren Türkiye, salı günü oynayacağı Karadağ deplasmanında da kazanıp en kötü ihtimalle ikinci olarak Play- Off oynamanın hesaplarını yapıyor. Kuntz bu hedefine ulaşması durumunda 4 maçta toplayacağı 10 puanla Dünya Kupası yolunda şansımızın sürmesinde büyük pay sahibi olacak.

Mert Müldür, Karadağ deplasmanında yok

A Milli Takımımız'da bu maç öncesi Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan kart sınırında yer alıyordu. Söz konusu isimlerden sadece, ikinci yarının başında oyuna girip, kafayla Milli Takım 'daki ilk golünü atan Mert kart gördü. Mert, Karadağ deplasmanında forma giyemeyecek.

Türkiye kaçıncı sırada? G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 20 puan (+23 averaj)

2- Türkiye / 18 puan (+10 averaj)

3- Norveç / 18 puan (+9 averaj)

4- Karadağ / 12 puan (0 averaj)

5- Letonya / 5 puan (-5 averaj)

6- Cebelitarık / 0 puan (-37 averaj)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye / 1-2

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık / 6-0

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye





2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu maçında Karadağ’a konuk olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Stefan Kuntz, son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı.

Kuntz, Cebelitarık maçında ilk 11’de yer alan Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür’e şans verdi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11’iyle çıktı.

Milli takımda Sinan Bolat, Ersin Destanoğlu, Tolga Ciğerci, Berkan Kutlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sarı, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı. Aday kadroya sonradan davet edilen Tolga Ciğerci ile Yusuf Sarı maç kadrosuna alındı.

Sakatlıktan dönen Abdülkadir Ömür ilk 11’de

Teknik direktör Stefan Kuntz, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür’ü ilk 11’de sahaya sürdü. Abdülkadir, ay-yıldızlı ekibin dün akşamki idmanının tamamında takımla çalışmıştı.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Podgorica Şehir Stadı’nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Karadağ’daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı. Türkiye’den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

Stefan Kuntz ile 4. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 4. maçına Karadağ karşısında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, son karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

2021'deki 16. maç

Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki 16. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 15 maçta 7 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan Ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 24 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1, dokuzuncu karşılaşmasında ise sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Milliler, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, Ay-yıldızlı ekibin Antalya'da Gine ile oynadığı özel karşılaşma 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son mücadelesinde de İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

Türkiye 602. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 602. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 325'i resmi, 276'sı özel 601 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 229 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 256'sı deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 805 gol attı, kalesinde 861 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 601 karşılaşmanın 518'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 601 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



