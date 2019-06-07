Karadağ Teknik Direktörü Tumbakovic istifa etti

Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu’nda Kosova ile yapılan maç öncesi istifa etti.

Sırp asıllı teknik direktör Tumbakovic, EURO 2020 Elemeleri’nde A Grubu’nda yer alan Karadağ ile Kosova’nın bu akşamki karşılaşmaları öncesi kendisine yapılan yoğun baskılar üzerine istifa etti.

Tumbakovic’in, Kosova ile oynanan maçta Karadağ takımını yönetmemesi gerektiği yönündeki baskıların ardından istifa etmesiyle, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımında forma giyen Sırbistan doğumlu Mirko Ivanic ile Filip Stojkovic de Kosova maçına çıkmama kararı aldı.

Karadağ Futbol Federasyonunun, Tumbakovic’in istifa ettiğini, ikinci yarısı oynanan Kosova maçının ardından duyuracağı belirtildi.