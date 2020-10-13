Karadağ - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi (CANLI İZLE)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 9 puanı bulunan ve liderlik koltuğunda oturan Karadağ, 6 puanla 2. sırada yer alan Lüksemburg'u konuk ediyor. Ev sahibi Karadağ, rakibini devirip liderliğini perçinlemek istiyor. Konuk Lüksemburg ise deplasmanda kazanıp puanları eşitlemenin peşinde. Grupta Azerbaycan 4 puanla 3., Güney Kıbrıs ise 1 puanla 4. sırada yer alıyor.





Karadağ - Lüksemburg maçı hangi kanalda?

Podgorica Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde.

Karadağ - Lüksemburg ilk 11'ler:

Karadağ: Mijatovic; Raspopovic, Simic, Savic, Radunovic; Vukcevic; Ivanovic, Kosovic, Jovetic, Haksabanovic; Islamovic

Lüksemburg: Moris; Skenderovic, Jans, Gerson, Carlson; V.Thill, Barreiro, Sinani; Muratovic, Rodrigues, Pinto