Karadağ - İngiltere maç sonucu: 1-5

Euro 2020 Elemeleri A Grubu'nda Karadağ, evinde İngiltere'yi konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, henüz 17. dakikada Vesovic ile golü buldu.

Yenilen gole çabuk tepki veren İngitere, Karadağ'a 30'da Kean, 38'de Barkley ile karşılık verdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda İngiltere rüzgarı esti.

59. dakikada Barkley, takımının 3. kendisinin ise 2. golünü attı ve İngiltere, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Hızlı hücum yapmaya çalışan ve savunmada sürekli açık veren Karadağ'a cezayı 71'de Kane ve 80'de Sterling kesti.

Karadağ'ı deplasmanda 5-1 mağlup eden İngiltere, 2'de 2 yaptı ve liderliğini sürdürdü. 1 puanda kalan Karadağ ise 4. sırada yer aldı.