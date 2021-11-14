Karadağ-Hollanda maç sonucu: 2-2

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Milli Takımımız'ın rakiplerinden Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaştı. Turuncular, 25'te penaltıdan Memphis Depay'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Hollanda'da Depay 54'te bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkarttı.

Son 10 dakikaya lider Hollanda 2-0 üstünlükle girerken, Karadağ 82'de Ilija Vukotic ve 86'da Nikola Vujnovic'in attığı gollerle müthiş bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Hollanda son maç öncesi liderliğini garantileyemezken, puanını 20 yapıp liderliğini sürdürdü. Bir iddiası kalmayan ve salı günü A Milli Takımımız'la karşılaşacak olan Karadağ ise puanını 12'ye yükseltti.



