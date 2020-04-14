Karaciğer yağlanması mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Çeşitli hastalıklara bağlı olarak kişide karaciğer yağlanması gerçekleşir. Karaciğer yağlanması oldukça yaygın olan bir hastalık olarak bilinir. Çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Karaciğer yağlanması mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Peki, karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Nasıl önlenir? Karaciğer yağlanmasını önleyen gıdalar, yemekler ve meyveler nelerdir? Sizler için bu sorulara detaylı yanıtlar hazırladık. Karaciğer yağlanması rahatsızlığı olan kişiler mutlaka bu rahatsızlığın üzerinde durması gerekmektedir. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen pek çok gıdalar bulunmaktadır. Bu gıdaların zamanla tüketilmesi karaciğere iyi gelecek ve kişiyi daha da zinde tutacaktır.

Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Karaciğer yağlanmasına iyi gelen pek çok besinler bulunmaktadır. Karaciğer vücudun en önemli organlarından biridir. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen gıdaların başında elma sirkesi gelir. Elma sirkesi tam anlamı ile bir karaciğer dostudur. Dolayısıyla karaciğer yağlanması şikayeti olan kişilerin elma sirkesi tüketmesi önerilir. Elma sirkesi özelliği bakımından asidik bir gıdadır. Dolayısıyla yağlanmaya karşı etkili bir gıda olarak da tüketilebilir.

Elma sirkesi karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışması için önemlidir. Aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı olan elma sirkesi yemeklerden önce de tüketilebilir. Karaciğer yağlanması rahatsızlığı olan kişilerin elma sirkesini günde iki kez ılık su bardağı ile birlikte tüketilmesi önerilmektedir. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen bir diğer gıda ise limondur. Limon günlük hayatta da yemeklerde salatalarda kullandığımız bir gıdadır. Dolayısıyla limon tüketerek bolca c vitamini alabiliriz. C vitamini karaciğer sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Limon karaciğer için antioksidan görevi görmektedir. Bol bol limon tüketerek karaciğer yağlanmasının önüne geçebilirsiniz.

Karaciğer yağlanmasına iyi gelen bir diğer besin ise papatyadır. Papatya sıcak suda kaynatılarak içilebilir. Papatya çayı da yine aynı şekilde karaciğer yağlanmasına iyi gelecektir. Karaciğer yağlanmasına papatya tohumları da yine ayrıca iyi gelmektedir. Papatya tohumları günde 2 defa tüketmek karaciğer sağlığınız için oldukça önemlidir. Ayrıca 1 ay boyunca düzenli olarak tüketilen papatya karaciğerinize son derecede iyi gelecektir.

Karaciğer yağlanması nasıl önlenir?

Karaciğer yağlanmasını önlemek için pek çok mucizevi besinler vardır. Öncelikle karaciğer yağlanmanızı önlemek için sigara içiyorsanız sigarayı acil olarak bırakmanız gerekiyor. Sigara akciğerlere zarar verdiği gibi karaciğerlere de büyük ölçüde zarar vermektedir. Bir diğer karaciğer yağlanmasına önüne geçecek detay ise alkol tüketimidir. Yoğun alkol tüketimi karaciğer yağlanmasına sebep olur. Bu yüzden alkol tüketimini azaltmak karaciğer yağlanmanızın önüne geçecektir.

Fazla kilolar da yine aynı şekilde karaciğerlerin yağlanmasına sebep olur. Öncelikle fazla kilonuz varsa bir diyetisyen aracılığı ile diyet yapmaya başlayabilirsiniz. Diyetin yanında yine düzenli olarak egzersiz ve spor yaparak da destekleyebilirsiniz. Spor yapmak karaciğer sağlığınız için önemlidir böylelikle spor ile fazla kilolarınızdan kurtularak karaciğer yağlanmasının önüne geçebilirsiniz. Karaciğer yağlanmanızı beslenme alışkanlığı edinerek de önleyebilirsiniz. Fast food tarzı yemeklerden uzak durarak daha sağlıklı ve sebze ağırlıklı beslenerek karaciğeriniz yağlanmasını önleyebilirsiniz.

Karaciğer dostu yiyecekler tüketerek de karaciğer yağlanmanızın önüne geçebilirsiniz. Günde 30 dakika yürümek de karaciğer sağlığı için önemlidir. Karaciğer sağlığımız için düzenli olarak egzersiz ve yürüyüş önemlidir. Stressiz bir hayat yaşamak da bu noktada önem teşkil ediyor. İyi uyku ve stresten uzak bir yaşam tarzı ile karaciğerinizin yağlanmasını önleyebilirsiniz. Fazla stresli bir hayat yaşandığı durumlarda vücut üst düzey kortizol hormonu salgılamaktadır. Bu hormonlar da kişiyi fazla kilo almaya yani karaciğerlerin yağlanmasına sebep olacaktır. Bu yüzden stresten uzak kalmak karaciğer sağlığı açısından önem teşkil ediyor.

Karaciğer yağlanmasını önleyen gıdalar

Çiğ sarımsak karaciğer yağlanmasını önleyen gıdalar arasında yer almaktadır. Sarımsağı çiğ tüketmek karaciğer için bir antioksidan görevi görecektir. Karaciğer enzimlerini harekete geçiren çiğ sarımsak bu şekilde karaciğer sağlığına olumlu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca çiğ sarımsak vitaminler bakımından da oldukça zengindir.

Hindiba tüketmek karaciğer yağlanmasını önleyen gıdalar arasında yer almaktadır. Hindiba yapraklarını salata şeklinde veya çay yaparak da tüketilebilir. Hindiba yaprakları tam bir karaciğer dostudur. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştiren hindiba yaprakları sindirimi de kolaylaştırmaktadır. Böylece kilo vermeye de yardımcı olarak kişinin fazla kilolardan kurtulmasını da sağlamaktadır. Karahindiba da karaciğer dostu bir diğer gıdadır. Hindiba gibi karahindibayı da aynı şekilde tüketerek karaciğer sağlığınızı iyileştirebilir ve karaciğer yağlanmanızın önüne geçebilirsiniz.

Karaciğer yağlanmasını önleyen yemekler ve meyveler

Karaciğer yağlanmasına en iyi gelen meyvelerden biri de avokadodur. Haftalık olarak düzenli olarak tüketilen avokado karaciğer yağlanmanızın önüne geçecektir. Karaciğer dostu olan avokado gün içerisinde belirli aralıklarla tüketilebilir. Kivi de aynı şekilde karaciğer dostu olan bir diğer meyvedir. Kivi aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır hem mide dostu hem de karaciğer dostudur. Sizler de kiviyi bolca tüketerek karaciğer yağlanmanızın önüne geçebilirsiniz.

Brüksel lahanası ile yapılan yemekler tam anlamı ile bir karaciğer dostudur. Karaciğer yağlanmasının önüne geçmek için düzenli aralıklarla Brüksel lahanası tüketebilirsiniz. Karaciğerleri temizleyen Brüksel lahanası en etkili yemekler arasında yer almaktadır. Karaciğerdeki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olan Brüksel lahanası yoğun derecede sülfür içerir. Brüksel lahanası karaciğeri hasarlardan korur ve antioksidan görevi de görmektedir. Sizler de karaciğer yağlanması rahatsızlığından şikayetçiyseniz Brüksel lahanasını tüketerek karaciğer sağlığınızı destekleyebilir ve bu rahatsızlığınızın önüne geçebilirsiniz.