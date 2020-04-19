Karaciğer yağlanması, çeşitli sebepler ile karaciğerde yağ toplanması ile gelişip süren bir hastalıktır. Sağlıklı olan her insanın karaciğerinde bir miktar yağ bulunması oldukça normaldir. Fakat kötü alışkanlıklar, fiziksel aktivite yetersizliği, sağlıksız beslenme gibi nedenler ile karaciğerde yağ miktarının artması sonucu karaciğer yağlanması meydana gelmektedir. Türkiye’de istatistiksel olarak her 4 kişiden birinde karaciğer yağlanması bulunmaktadır.

Karaciğer yağlanması nedir?

Karaciğer hücrelerinde normalden çok daha fazla yağ bulunmasına karaciğer ağlanması denilmektedir. Karaciğerde oluşan yağlanma miktarının artması ile karaciğerde iltihaplanmalar oluşur. Karaciğerde fonksiyon kayıpları görülmeye başlar. Karaciğer hücrelerinde doku ölümlerine neden olabilecek olan bu durum siroz ve karaciğer kanserine kadar gidebilecek ciddi karaciğer problemlerine neden olur.

Genel olarak belirti vermeden ilerleyen karaciğer yağlanması ilerledikçe kişi kendinde farklı hastalıklar görmeye başlar. Karaciğer yağlanması karaciğer için ciddi tehdit oluşturan bir hastalıktır mutlaka teşhis ve tedavi edilmelidir.

Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

Erken evrede karaciğer yağlanması belirti vermez. Günlük hayatta hastaların yaşamını etkilemez. Fakat hastalığın ilerlemesi yağlanmanın artması ile karındaki üst sağ kısımda doluluk ve basınç hissi oluşur. Karaciğerin büyümesi kemiklere ve dokulara baskı yaptığı için bu basınç hissi oluşur. Karaciğerde ileri düzeyde bir büyüme ve yağlanma fiziksel muayene ile tespit edilebilmektedir. Bunlar dışında karaciğer yağlanmasının belirtileri şöyle sıralanabilir:

Sarılık

Kusma ve mide bulantısı

İştahsızlık

Çabuk yorulma

Karın ve göğüs bölgesinde ağrı

Enerji düşüklüğü ve halsizlik

Karaciğer yağlanması belirti vermeye başladığında genel olarak cilt belirtileri ile kendini gösterir. Deride pullanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi bazı belirtiler gözlemlenir.

Karaciğer yağlaması nedenleri nelerdir?

Karaciğer vücudun yağ metabolizmasına önemli etkileri olan bir organdır. Enzim dengeleri ve çalışma düzeni çeşitli sebepler ile değiştiğinde karaciğerde yağlanma ve büyüme görülmeye başlar. Bunun oluşmasının birçok nedeni olabilmektedir. Bu nedenlerin başında ise sağlıksız beslenme gelmektedir. Gün içerisinde beslenme şekli, uyku vakti, öğünler arasındaki süreler gibi birçok faktör dengeli ve sağlıklı bir şekilde olmadığı takdirde karaciğerin yağlanması gerçekleşme oranı yükselmektedir.

Gebelik

Zararlı besinlerin tüketimi

Diyabet hastalığı, insülin direnci

Kolesterol yüksekliği

Yaşam tarzındaki düzensizlik

Sedanter yaşam

Sürekli ilaç kullanımı

Hızla kilo almak ve hızla kilo vermek

Sigara ve alkol kullanımı

Obezite

Erkek ve kadınlarda karaciğer yağlanmasının görülme sıklığı aynıdır. Orta yaş ve daha üzeri yaşlarda daha çok görülmektedir.

Karaciğer yağlanması çeşitleri nelerdir?

Karaciğer yağlanması 3 farklı durum ile oluşmaktadır. Bunlar alkole bağlı oluşan karaciğer yağlanması, gebeliğe bağlı karaciğer yağlanması ve karaciğer ya da gebeliğe bağlı olmadan oluşan karaciğer yağlanmasıdır. Bu üç grubu temel alan karaciğer yağlanmasında hastalığın ilerleme seviyesine ve hastalık türüne göre bazı evreler bulunur. Karaciğer yağlanmasının evreleri şunlardır:

1.Evre: En hafif karaciğer yağlanması evresidir. Karaciğerde herhangi bir harabiyete neden olmaz.

2. Evre: Alkole bağlı olmadan gerçekleşen karaciğer yağlanmasına bağlı olarak enflamasyonlar oluşmaya başlar.

3. Evre: Fibrozis evresi olarak anılan bu evre karaciğer dokularının sertleşmesi ile bağ dokusuna dönüştüğü evredir. Karaciğerde harabiyetler görülür.

4. Evre: En ileri seviye karaciğer yağlanmasıdır. Siroz hastalığı bu evrede gelişir.

Karaciğer yağlanması teşhisi nasıl konulur?

Kan testlerinde karaciğer enzimlerinde normalin üstünde değer oluşması, hiperlipidemi karaciğer yağlanmasının teşhisinin konulmasını sağlayan testlerdir. Sürekli alkol kullanımı olmaz ise bu evre basit evredir. MR, tomogrofi, karaciğer ultrasonu ve karaciğer biyopsisi tanı yöntemi olarak kullanılır.

Karaciğer yağlanması tedavisi nasıl yapılır?

Basit karaciğer yağlanmasında kişinin beslenmesini ve fiziksel aktivitelerini düzenleme yapılarak tedavi edilebilir. Daha ileri seviyede olan fakat siroz ve fibröz oluşmamış olan ikinci evrede ilaçlar ve sağlıklı yaşam planı ile tedavi mümkündür. Fakat siroz ve fibröz gelişen hastaların tedavisi yılları alabilmektedir. Gerektiği takdirde hekim tarafından önerilen cerrahi tedaviler uygulanabilir fakat hastaların kendi yaşamlarına çok fazla dikkat etmeleri gerekmektedir. Hekim en uyun tedavi planını hastaya önerecek ve uygulayacaktır.