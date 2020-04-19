Karaciğer kanseri, genellikle hepatit virüsü sebebiyle ortaya çıkan ve sık karşılaşılan bir kanser türüdür. Genellikle erken evrelerde belirti vermemektedir. Bu sebeple, özellikler Hepatit B ya da Hepatit C virüsü taşıyan kişilerin düzenli bir şekilde kontrol yaptırması tavsiye edilmektedir.

Karaciğer kanseri nedir?

Karaciğer kanseri, karaciğer üzerinde gelişen kötü huylu tümörleri tarif etmektedir. Organ üzerinde farklı birçok hastalık gözlemlense de hepsi karaciğer kanseri olarak kabul edilmemektedir. Bu kanserin üç farklı çeşidi bulunmaktadır.

Bunlardan en yaygın olanı ana karaciğer hücresinde gelişen hepatosellüler karsinomadır. Diğer türler ise intrahepatik kolanjiokarsinoma ve hepatoblastomadır. Ancak bu iki tür az yaygın olarak tarif edilmektedir.

Karaciğer hücre DNA’sında bazı mutasyonların oluşması kanser oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu mutasyonlar vücutta yerine getirilmesi gereken görevleri doğrudan etkilemekte, oluştuğu alanda kontrol dışı büyümeye başlamakta ve sonuçta tümöre dönüşmektedir.

Karaciğer kanseri neden olur?

Karaciğer kanseri, farklı faktörlerden etkilenerek ortaya çıkabilen bir hastalık türüdür. Hastalık için riskli gruplardan ilki; Hepatit B, Hepatit C taşıyıcıları ile siroz hastalarıdır. Bu kişilerde karaciğer kanseri görülme olasılığı oldukça yüksektir. Bunların dışında; Wilson gibi kalıtsal karaciğer hastalıkları, kan şekeri bozukluğu ve aşırı alkol tüketimi de kanser oluşumunu tetikleyici unsurlar arasında yer almaktadır.

Karaciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Karaciğer kanserinin kendisi ile özdeşlesen bariz bir belirtisi bulunmamaktadır. Ancak diğer kanser türlerinde görülen; ani kilo kaybı, iştah azalması, bulantı ve kusma karaciğer kanserinin ilk evrelerinde de gözlemlenmektedir. İlerleyen kanser evrelerinde ise hastada; karın bölgesi şişkinliği, cildin ve göz akının sararması ile beyaz ya da kireç renkte dışkılama görülmektedir. Bu belirtilerden birkaçının aynı anda görülmesi durumunda acilen bir uzamana başvurulması gerekmektedir.

Karaciğer kanseri tanısı

Karaciğer kanseri tanısı koyabilmek için farklı tetkik ve testlerden yardım alınmaktadır. Buna göre; kan testleri, görüntüleme testleri ve doku örneği alımı tanı esnasında kullanılan yöntemlerdir. Kan tahlilleri, karaciğer fonksiyonlarında oluşan anormallikleri göstermektedir. Görüntüleme testleri olarak da ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR istenmektedir. Hastalık tanısının son aşamasında ise karaciğerden laboratuvarda incelemek için bir parça doku alınmaktadır.

Karaciğer kanserinde tedavi yöntemleri

Karaciğer kanserinde tedavi yöntemi hastanın genel sağlık durumu ve kanserin evresine bakılarak seçilmektedir. Bu aşamada; ameliyat, lokal tedavi, radyasyon, ilaç tedavisi ve destekleyici bakımdan yardım alınmaktadır. Ameliyat aşamasında yalnızca tümör alınabildiği gibi, hastaya karaciğer nakli de yapılabilmektedir. Lokal tedaviler ise; kanserli hücreyi ısıtmak veya dondurmak, tümöre alkol enjeksiyonu ya da diğer enjeksiyonlar yapılmasını içermektedir.

Radyasyon tedavisinde, kanser hücrelerini küçültmek için yüksek enerjili ışınlardan yardım alınmaktadır. İlaçla tedaviler ise yalnızca ilk evrelerdeki kanserler üzerinde etkili olmaktadır.

Destekleyici bakım ise aynı zamanda palyatif bakım olarak bilinmektedir. Bu yöntem kemoterapi ve radyasyon tedavilerinin yanında hastanın ağrılarını dindirmek amacı ile yapılmaktadır. Palyatif bakım sağlanan hastaların kendini daha sağlıklı hissettiği gözlemlenmektedir.

Son aşama ölüm belirtileri

Karaciğer kanseri 1’den 4’e ya da A’dan D’ye kadar artan evreler ile isimlendirilmektedir. 1 numara hastalığın erken evresini, 4 numara ise ilerlemiş evresini belirtmektedir. Karaciğer kanseri belirti ve semptomları da evreler ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu kapsamda son aşamadaki bir karaciğer kanserinde; kanserli hücreler vücudun diğer organlarına yayılmıştır. Bu tip hastalarda genellikle çoklu organ yetmezliği görülmektedir.

Karaciğer kanserini önlemek için neler yapılabilir?

Karaciğer kanserini önleyebilmek için, buna sebep olabilecek faktörlerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Buna göre Hepatit B aşısı yaptırmak ve Hepatit C virüsünden uzak durmak alınabilecek ilk önlemdir. Alkolü ölçülü kullanmak, sağlıklı bir kiloda bulunmak ve herhangi bir kimyasalı verilen talimatlara göre kullanmak da kanser riskini azaltmaktadır.