Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Vahap Aka başkanlığındaki Karacabey 1963 Bursasporlular Derneği, “Yeniden Zirveye” kampanyası kapsamında örnek bir davranışa imza atarak, Karacabeyli 30 öğrenciye yeni sezon formalarından hediye etti. Bursa genelinde böyle bir çalışmayı ilk kez Karacabey Bursasporlular Derneği gerçekleştirirken, bu davranışın diğer derneklere de örnek olması bekleniyor.

Karacabey 1963 Bursasporlular Derneği Başkanı Vahap Aka’nın sponsorluğundaki Karacabey 1963 Bursasporlular Derneği, ilçedeki Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’ndan 30 öğrenciye yeni sezon forması hediye etti. Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu Müdürü ve koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilinen Altuğ Meşe gözetiminde dün Kaymakamlık önünde konuşlanan Bursastore TIR'ını ziyaret eden 6/C Sınıfı öğrencilerinin mutlulukları görülmeye değerdi. Bursastore TIR'ı Sorumlusu İzzet Vatansever, yakından ilgilendiği öğrencilere formalarını da bizzat kendi giydirdi.

"BURSASPOR'UMUZUN HER ZAMAN YANINDA OLMALIYIZ"

İyi günde ve kötü günde her zaman Bursaspor’un yanında olduklarını vurgulayan Dernek Başkanı Vahap Aka, “Dernek olarak amacımız; Karacabey’deki çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamaktır. Kulübümüzün, ‘Yeniden Zirveye’ kampanyasına destek için böyle bir çalışma içine girdik ve Bursastore’den aldığımız yaklaşık 30 formayı ilçemiz Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu öğrencilerine hediye ettik. Onların bu heyecanlarını görmek bizleri çok mutlu etti. Dernek olarak bizler, Bursa’yı ve Bursaspor’u seven tüm Karacabeylilerin kulübe sahip çıkmasını ve ‘Yeniden Zirveye’ kampanyasına destek vermesini bekliyoruz. Çünkü Bursa’mızın en büyük marka değeri olan Bursaspor’umuzun her zaman yanında olmalıyız” dedi.

Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu Müdürü Altuğ Meşe de, öğrencilerine böylesine güzel bir jest yapan Karacabey Bursasporlular Derneği Başkanı Vahap Aka ile yönetimine çok teşekkür etti. Bursasporlular Derneği’nin bu davranışının örnek alınması gerektiğini vurgulayan Müdür Meşe, “Karacabey’imiz Bursa’ya bağlı bir ilçe. O nedenle de herkesin bu bilinçle hareket ederek yerel değerlere daha fazla önem vermesi gerekir” şeklinde konuştu.

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