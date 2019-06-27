Karacabey’de Yaz Spor Okulları heyecanı başlıyor

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa),(DHA)-KARACABEY Belediyesi, her yıl gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları etkinliğini bu yıl 10 farklı dalda açarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yoğun ilginin hakim olduğu kurslardan yüzlerce kişinin faydalanması bekleniyor.

5 yılda 5 binden fazla gence çeşitli branşlarda kurs veren Yaz Spor Okulları; bu yıl futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, halk oyunları, kort tenisi, yüzme, güreş, pilates, karate olmak üzere 10 farklı dalda faaliyet gösterecek olup, yoğun ilgi gören kurslardan yüzlerce kişinin faydalanması bekleniyor.

Karacabey Belediyesi; Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde açtığı Yaz Spor Okulları ile yediden yetmişe sosyal aktivite imkânı sağlarken, bu yıl etkinliği 10 farklı dalda açarak, bu alanda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 5 yılda 5 binden fazla gence çeşitli branşlarda kurs veren Yaz Spor Okulları; bu yıl futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, halk oyunları, kort tenisi, yüzme, güreş, pilates, karate olmak üzere 10 dalda faaliyet gösterecek olup, yoğun ilgi gören kurslardan yüzlerce kişinin faydalanması bekleniyor.

AÇILIŞ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Karacabey’de bu yılki Yaz Spor Okulu kurslarının; Atatürk Spor Salonu, Karacabey Belediyesi Yüzme Havuzu ve Karacabey Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi. Yaz Spor Okulları açılış töreninin ise 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği açıklandı.

FOTOĞRAFLI