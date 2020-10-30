Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)

Ligde liderlik koltuğunda oturan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bursa derbisinde Tofaş’ı 3-0 ile geçerek liderliğe yükselen Karacabey Belediyespor, İzmir’de karşılaştığı Arkas Spor’u da 1-3 ile geçerek iddiasını sürdürdü.

Karacabey’in spordaki gururu Karacabey Belediyespor, voleybolda sezona fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz hafta Bursa derbisinde Tofaş’ı 3-0 ile geçerek liderliğe yükselen Karacabey Belediyespor, İzmir’de karşılaştığı Arkas Spor’u da 1-3 ile geçerek zirvedeki yerini korudu. Maçta setler 27-25, 14-25, 22-25, 14-25 şeklinde biterken, Karacabey Belediyespor zorlu müsabakadan galip gelerek seriye devam etti.

GERİYE DÜŞTÜ, PES ETMEDİ

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Cengiz maçın ardından yaptığı açıklamada, “İlk sette basit hatalar yaparak 1-0 geriye düştük fakat oyuncularımız çabuk reaksiyon gösterdi ve oyunun hakimiyetini 2.ci setten itibaren elimize alarak maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum” dedi.

Karacabey Belediyespor’un ligdeki yenilmezlik serisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, “Ligde liderliğini sürdüren ve kentimizi en iyi şekilde temsil eden takımımızı kutluyorum. İnşallah bu sene sonunda da hedeflediğimiz noktada ligi bitireceğiz. Karacabey her yönüyle zirve yolculuğunu sürdürecek” diye konuştu.

Öte yandan Karacabey Belediyespor, ligin 4. haftasında pazar günü Denizli temsilcisi Cavidil Spor ile Karacabey Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.

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