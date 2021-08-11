Karacabey’de spor yatırımları sürüyor

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)-BURSA'da Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde yapımı süren hala sahayı ziyaret etti. Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınan destekler kapsamında yapılan halı sahada incelemelerde bulundu.

Karacabey’de, ‘sportif kent’ hedefi doğrultusunda spora yönelik yatırımlar artarak devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde yapımı süren hala sahayı ziyaret ederken, okul müdürü Hikmet Tetik ile bir araya geldi.

GENÇLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, “Karacabey Belediyesi olarak, sportif ve kültürel yatırımlara büyük önem veriyoruz. Gençliğimize sahip çıkmak önceliklerimizden biri. Onları kötü alışkınlardan korumak ve daha kültürlü, daha bilinçli bireyler yetişmesine destek olmak, aynı zamanda eğitim hayatlarına katkı sağlamak için gençlere her türlü destekte bulunmaya özen gösteriyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi de ayrıca önemsiyoruz. Bu çerçevede, sportif yatırımlarda Karacabey’de tabiri caizse devrim gerçekleştiriyoruz. Lisanslı sporcu sayısı son dönemde 30 kat artmış vaziyette. Çocuklarımız, gençlerimiz, vatandaşlarımız, sporun neredeyse her branşında faaliyet gösteriyor. Bu arada tesisleşmeye de ayrıca önem gösteriyoruz” dedi.

KASAPOĞLU’NA TEŞEKKÜR

“Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu’nun destekleriyle, ilçemizde spor salonu, gençlik merkezi, kütüphane, halı sahalar, basket sahaları, tenis kortları, yüzme salonları her alanda yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor” diyen Başkan Özkan, “Buraya bir halı saha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz hem eğitimlerini gerçekleştirsinler hem de sportif faaliyetlerde doya doya bulunsunlar. Ben spor bakanımıza bir kez daha Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum. Bu tesisin Karacabey’imize ve okulumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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