Karacabey Genç Fenerbahçeliler’den örnek davranış

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) – İZMİR depremin ardından Karacabey Genç Fenerbahçeliler, depremden etkilenenler için yardım topladı.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, şimdi de İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için yardım topladı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren yaptığı açıklamada, ”Biz sadece sözümüzü tutuyoruz. Yola çıkarken neler yapacağımızı deklare etmiştik. Bunların en başında yardım kampanyaları geliyordu. İzmir'de yaşanan deprem felaketi sebebiyle üzüldük ve ağladık. Mucizelerimize, Elif'imize ve Ayda’mıza sevindik. Ama biz Karacabey Genç Fenerbahçeliler olarak daha fazlasını yapmalıydık. Amacımız şov değil, farkındalık yaratmak olduğu için bu paylaşımı yapıyoruz. Kadirşinas Karacabeylilerin yardımları, dayanışması ile çok kapsamlı bir kampanyaya dönüşerek toplanan yardımlarımız birinci elden İzmir'de depremzedelere teslim edilmek için yola çıkardık. Biz Karacabey'in en büyük sivil toplum örgütü; Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu olarak Elif'lerin, Ayda'ların ve daha nice canlarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek, mağdur vatandaşlarımıza bir katre faydamız dokunabilirse gerisi zaten laf-ü güzaf. En başta yardımlarını esirgemeyenler olmak üzere getiren, taşıyan, paketleyen, araca yükleyen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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