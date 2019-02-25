TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'da Başkan Uğur Koçak, Karacabey Belediyespor teknik heyeti ve futbolcuları Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti. Bursa temsilcilsi Başkan Özkan'a 2'nci Lig sözü verdi.

Ziyarette Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Belediyespor yöneticileri, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet ve teknik heyet, Karacabey Belediyespor futbolcuları hazır bulundu.

UĞUR KOÇAK: "2'NCİ LİG'E ÇIKACAĞIMIZA İNANCIM TAM"

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan’ın 3'üncü Lig’e çıkmalarında büyük emeği olduğunu söyleyen Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, “Başta Ali Özkan başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızın emeği ile hep beraber bugünlere geldik. Play-off oynamayı hatta şampiyon olmayı istiyoruz. “ O sene bu sene” diyoruz. Bunun için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz. Hep birlikte inşallah şehrimizin takımını 2'nci Lig’e çıkaracağımıza inancım tam. Şehrimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyorum” ifadelerini kullandı.

ALİ ÖZKAN: "ŞAMPİYONLUK ÇOK UZAK DEĞİL, 2'NCİ LİG'İN HAYALİNİ KURUYORUZ"

2014 yılında göreve geldiğinde 2'nci Amatör Kümeden başlayarak bugünlere geldiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan ise, “ 3'üncü Lig hedefi göreve gelmeden önce birçok Belediye Başkanı adayının vaat bile edemeyeceği uzak bir hayaldi. 23 yıl önce bir kulüp düşmüş ve ondan sonraki belediye başkanları bunu çok ciddiye almamış. Birileri buna gayret göstermiş ama birçok kaynak aktarmasına rağmen bir netice alamayarak teslim bayrağı çekmiş. Biz, Uğur Başkanımız ve idealist yönetim kurulu arkadaşlarımızla 2'nci Amatör'den aldığımız takımımızı 3'üncü Lig’e çıkardık. Bu yılda inşallah 2'nci Lig’in hayalini kuruyoruz. Tabi bu bizim için çok uzak bir hayal değil. Futbol adamları bu ligde oynayan en iyi takımın Karacabey Belediyespor olduğunu ifade ediyorlar. Şampiyonluk çok uzak değil. Hep birlikte bu başarı hikayesini de yazacağımıza inanıyorum. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

TEKNİK HEYET VE OYUNCULAR DA İNANIYOR

Başkan Ali Özkan’ın bugüne kadar her zaman yanında olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet ise, “Bugüne kadar bize göstermiş olduğu ilgiden ve yanımızda olmasından dolayıKaracabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan’a teşekkür ediyorum. En iyi şekilde kalan maçlarımızı tamamlayarak, Karacabey’e güzel günler yaşatacağız” dedi. Karacabey Belediyespor Kaptanı Gökhan Çetinus da, “Lig’de iyi bir şekilde gidiyoruz. Bu yıl takımımız 2. Lig’eçıkarmayı istiyoruz. Burası kesinlikle 2. Lig’e çıkacak. Ama bunun bize bu yıl nasip olması için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz” ifadelerini kullandı.