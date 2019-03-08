Karacabey Belediyespor yenilmezliğini sürdürmek istiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Karacabey Belediyespor, son olarak sahasında 24 Erzincanspor'u da 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Böylelikle ligin basamaklarını da birer birer tırmanan Bursa temsilcisi, 25'inci hafta sonunda 44 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet ise galibiyetten ötürü takımını kutlarken, önlerindeki Payasspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ligin 26'ncı haftasında karşılaşacakları Payasspor'un bireysel yetenekte önemli oyunculara sahip olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Stresli bir maç olacak. Bizi zor bir maç bekliyor. Biz bir yerlere varacaksak bu zorlukların altından kalkmalıyız. Futbolcularımızla da bunu hep konuşuyoruz. Oyuncularımız da bunun farkında. Payasspor maçından güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz. İki takımı da kolay bir maç beklemiyor. Maça daha iyi motive olanın maçı daha çok isteyen takımın bir adım önde olacağına inanıyorum. 3 puan aldığımızda her şey daha güzel olacak. Ligde 9 maçtır yenilmiyoruz. Yakaladığımız bu havayı ve seriyi sürdürmek için elimizden gelen bütün çabayı sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyespor, son 9 maçlık süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.