Karacabey Belediyespor voleybol takımı kazanmaya devam ediyor

Yasin KESKİN/KARACABEEY,(Bursa),(DHA)

Ligde liderliğini sürdüren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, galibiyet serisine devam ediyor. Son olarak İzmir’de karşılaştığı Arkas Spor’u deviren Karacabey Belediyespor, hafta sonu evinde ağırladığı Denizli Cavidil Spor’u da 3-0 yenerek, şampiyonluktaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Karacabey’in spordaki gururu Karacabey Belediyespor, voleybolda üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Karacabey Belediyespor, hafta sonu evinde ağırladığı Denizli Cavidil Spor’u 3-0 yenerek, şampiyonluktaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Karşılaşmayı tribünden izleyerek takıma destek olan Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, voleybol takımının ligdeki başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, sporcu ve takım yöneticilerini tebrik etti.

Özkan maç sonrası yaptığı açıklamada, “İlçemizin ‘spor şehri’ olarak da anılması bizleri son derece mutlu ediyor. Spora verdiğimiz önemin sonuçlarını da bu galibiyetlerle alıyoruz. Ve Karacabey’imizi bu alanda da başarıyla anıyoruz. 4’te 4 yapan takımımıza, ilerleyen müsabakalarda da başarılar diliyorum” dedi.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Cengiz ise “Lige çok iyi şekilde başladık. Oyuncularımı tek tek kutluyorum. Bu maçtan da net bir skorla galip gelmesini bildik. İnşallah önümüzdeki hafta Kocaeli Dilovası’nda karşılaşacağımız Gebze Gençlik Hizmetleri maçı da bizim için 6 puan değerinde maç olacak. Kazanıp seriye devam etmek istiyoruz” dedi.

Öte yandan Karacabey ekibi, ligin 5. haftasında Kocaeli’nde Gebze Gençlik Hizmetleri ile karşı karşıya gelecek.

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