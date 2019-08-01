Karacabey Belediyespor transfere doymuyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe’den sağ bek Mehmet Burak Yılmaz ve Nevşehir Belediyespor’dan forvet Abuzer Gaffar Toplu’yu kadrosuna dahil ederken, iç transferde ise Ömer Faruk Gümüş ile anlaşma sağladı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Mehmet Burak Yılmaz’la 2 senelik, Abuzer Gaffar Toplu ve Ömer Faruk Gümüş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını söyledi. Kulüp lokalinde yapılan imza törenine, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ile yöneticiler katıldı. Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun. Transferler çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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