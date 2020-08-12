Karacabey Belediyespor, Taşkın Kartal’ı transfer etti

TFF 2'nci Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon'dan Taşkın Kartal’ı transfer etti.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 20:14 Son Güncelleme:
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Karacabey Belediyespor, Taşkın Kartal’ı transfer etti

Karacabey Belediyespor, 24 yaşında orta sahada oynayan Taşkın Kartal ile 1 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, “Eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkisine Hekimoğlu Trabzon’dan Taşkın Kartal’ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Taşkın Kartal, sırasıyla 1461 Trabzon, Düzyurtspor, Hekimoğlu Trabzon ve Osmaniyespor formalarını giydi. Kartal, geçtiğimiz sezon Osmaniyespor formasıyla 26 maça çıktı.

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