Misli.com 2'nci Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, İstanbulspor'dan kaleci Halil Yiğit Yitmez’i kadrosuna kattı. TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Halil Yiğit Yitmez ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz kaleci mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.