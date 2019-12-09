Karacabey Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maç sonucu: 0 - 0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

09 Aralık 2019, Pazartesi 20:41
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Karacabey Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maç sonucu: 0 - 0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Aldığı beraberlik sonrasında Karacabey Belediyespor 32 puanla liderliğini sürdürdü.

3'üncü dakikada İlyas'ın ortasına Oğuz'un müsait pozisyonda kafa vuruşu sonucunda top az farkla auta çıktı.

12'nci dakikada Said ortaladı, Oğuz'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

25'inci dakikada Abuzer'in ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.

39'uncu dakikada Gökhan’ın vuruşunda top auta çıktı.

67'nci dakikada Atakan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Selman'ın vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.

69'uncu dakikada Gökhan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abuzer'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca Karacabey Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

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