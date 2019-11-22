Karacabey Belediyespor, Bayrampaşa maçına hazır

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA

Karacabey Belediyespor Basın Sözcüsü Mustafa Kuzu, "Bayrampaşa’yla oynayacağımız maçtan en iyi sonucu almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada sergileyeceğiz" dedi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, 24 Kasım Pazar günü saat 13:30’da oynanacak karşılaşmada sahasında Bayrampaşa’yı ağırlayacak. Karacabey Belediyespor, aldığı 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 27 puanla averajla 2’ncisırada yer alıyor. Karacabey Belediyespor’un sahasında ağırlayacağı Bayrampaşa ise aldığı 5 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 19 puanla 6’ncı sırada bulunuyor.

Karacabey Belediyespor Basın Sözcüsü Mustafa Kuzu, geçtiğimiz hafta deplasmanda Altındağspor müsabakasından istenmedik bir mağlubiyet ile ayrıldıklarını söyledi. Kaybettikleri 3 puanı telefi edebilmek için Bayrampaşa ile yapacakları mücadeleden galip ayrılmak istediklerini belirten Mustafa Kuzu, “Puan kaybına tahammüllümüz yok. Bunun için Bayrampaşa müsabakasından 3 puan ile ayrılmak istiyoruz. Bayrampaşa maçını kazanabilmek adına tüm hafta boyunca çalıştık. Cezalı Ömer Çetinbaş ve sakat olan futbolcumuz Sadık Arda Yılmaztürk bu hafta kadromuzda yer almayacak. Bunun yanı sıra karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini fesih ettiğimiz Selçuk Kaban ile yollarımız ayrıldı. Bayrampaşa’yla oynayacağımız maçtan en iyi sonucu almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada sergileyeceğiz. Oynayacağımız Bayrampaşa müsabakasına tüm halkımızı takımımıza destek vermeye davet ediyorum. Müsabakayı izlemeye gelecek olan 15 yaşından küçük çocuklarımız ve bayanlarımız bilet almadan müsabakayı ücretsiz olarak izleyebilecekler” ifadelerini kullandı.

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