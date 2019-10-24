Karacabey Belediyespor, Batman Petrolspor maçına hazır

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Belediyespor, haftasonu karşılaşacağı Batman Petrolspor maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, 26 Ekim Cumartesi günü saat 13:30’da oynanacak karşılaşmada sahasında Batman Petrolspor’u ağırlayacak. Karacabey Belediyespor, aldığı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 2’nci sırada yer alıyor. Karacabey Belediyespor’un Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Batman Petrolspor ise aldığı 3 galibiyet 6 mağlubiyet ile topladığı 9 puanla 15’nci sırada bulunuyor.

Karacabey Belediyespor Basın Sözcüsü Mustafa Kuzu, grupta lider olma yolunda ilerlediklerini bunun içinde puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ve sahaya mutlak üç puan için çıkacaklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Muğlaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak moral bulduklarını hatırlatan Kuzu '' En son gittiğimiz Muğla deplasmanından galibiyetle dönmemiz motivasyonumuzu daha da arttırdı. Bu hafta kendi evimizde Batman Petrolspor’u ağırlayacağız. Batman Petrolspor ligin son sıralarında olan bir takım. Ancak onlarda buradan galip gelerek alt sıralardan kurtulmak için uğraşacaklar. Biz de bu maçı kazanabilmek adına tüm hafta boyunca çalıştık. Şuan cezalı veya sakat futbolcumuz yok. En iyi sonucu almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada sergileyeceğiz. Oynayacağımız Batman Petrolspor müsabakasına tüm halkımızı takımımıza destek vermeye davet ediyorum.” dedi.

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