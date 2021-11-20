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Karacabey Belediyespor – Akhisarspor maç sonucu: 3-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Akhisarspor’u 3-0 mağlup etti.

20 Kasım 2021, Cumartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Karacabey Belediyespor – Akhisarspor maç sonucu: 3-0

13’üncü dakikada Bekir’in kullandığı korner vuruşunda kaleci Halil’in boşa çıkması sonucunda topla buluşan Enes kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

19’uncu dakikada Umut’un yaptığı ortada topla ceza sahası içerisinde buluşan Berk’in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

35’inci dakikada Umut’un kullandığı serbest vuruşta Bertuğ kale önünde topa müdahale ederek kornere çeldi.

65’inci dakikada Ahmet’in ortasında Ömer Yıldız müsait pozisyonda olmasına rağmen topa dokunamayınca takımını mutlak golden etti.

88’inci dakikada Ömer Kuşan’ın ortasında Ömer Yıldız topu kafayla filelerle buluşturdu: 3-0.

Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor kendi evinde Akhisarspor’u 3-0 mağlup etti.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, Çağlar Demirkıran, Emre Demirel

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin, Ahmet, Denis, Berk (Dk.83 Berk), Bekir, Umut (Dk.70 Ömer Kuşan), Enes (Dk.60 Ömer Yıldız), Hamza (Dk.84 Enes Kayar), Kaan (Dk.84 Berke), Sadık, Muhammed

AKHİSARSPOR: Kurtuluş, Hüseyin, Anıl, Kerem, Bünyamin, Üstün, Kutay, Okan, Mehmet Sıddık, Oğuz, Mehmet

GOLLER: Dk.13 Enes Karakuş, Dk.19 Berk, Dk.88 Ömer Yıldız (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Kaan, Enes Kayar (Karacabey Belediyespor) – Recep (Akhisarspor)

DHA

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