Karacabey Belediyespor – Akhisarspor maç sonucu: 3-0

13’üncü dakikada Bekir’in kullandığı korner vuruşunda kaleci Halil’in boşa çıkması sonucunda topla buluşan Enes kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
19’uncu dakikada Umut’un yaptığı ortada topla ceza sahası içerisinde buluşan Berk’in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.
35’inci dakikada Umut’un kullandığı serbest vuruşta Bertuğ kale önünde topa müdahale ederek kornere çeldi.
65’inci dakikada Ahmet’in ortasında Ömer Yıldız müsait pozisyonda olmasına rağmen topa dokunamayınca takımını mutlak golden etti.
88’inci dakikada Ömer Kuşan’ın ortasında Ömer Yıldız topu kafayla filelerle buluşturdu: 3-0.
Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor kendi evinde Akhisarspor’u 3-0 mağlup etti.
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, Çağlar Demirkıran, Emre Demirel
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin, Ahmet, Denis, Berk (Dk.83 Berk), Bekir, Umut (Dk.70 Ömer Kuşan), Enes (Dk.60 Ömer Yıldız), Hamza (Dk.84 Enes Kayar), Kaan (Dk.84 Berke), Sadık, Muhammed
AKHİSARSPOR: Kurtuluş, Hüseyin, Anıl, Kerem, Bünyamin, Üstün, Kutay, Okan, Mehmet Sıddık, Oğuz, Mehmet
GOLLER: Dk.13 Enes Karakuş, Dk.19 Berk, Dk.88 Ömer Yıldız (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Kaan, Enes Kayar (Karacabey Belediyespor) – Recep (Akhisarspor)
DHA