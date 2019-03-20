Karabükspor’da iki oyuncuya U18 Milli takımından davet

U18 Milli Takımı'nın 21 ve 23 Mart 2019 tarihlerinde İrlanda Cumhuriyeti ile TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna geçtiğimiz günlerde Spor Toto 1. Lig’den matematiksel olarak düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor’dan Fatih Tultak ve Arda Belen davet edildi.

Kırmızı mavililerin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselle beraber, “U18 Milli Takımı'nın 21 ve 23 Mart 2019 tarihlerinde İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna oyuncularımız Fatih Tultak ve Arda Belen davet edildi. Oyuncularımızı tebrik eder, U18 Milli Takımı'na başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.