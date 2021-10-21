Geçen sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig’e yükselen Karabük ekibi, Euroleague 3’e ilk defa katılma hakkı elde etti. C Grubu’nda bulunan Karabük ekibi, 10-13 Mart’ta Fransa’dan Handibasket Le Puy ve Leopards De Guyenne Bordeaux, Polonya’dan KS PACTUM Scyzory Kielce ve Bosna Hersek’ten KİK Zmaj Gradacac takımları arasında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Kulübün Başkan Yardımcısı ve oyuncusu Ziya Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa’da oynayacakları önemli maçları kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Amaçlarının ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayan Yalçın, Fransa’da gruplardan çıkarak İtalya’daki final maçlarına kalmayı istediklerini kaydetti.