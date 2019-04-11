Karaborsa çıldırdı! Derbinin bilet fiyatları...

Fenerbahçe- Galatasaray derbisiyle fırsatçılara gün doğdu. Pazar akşamı Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde karaborsa piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Sarılacivertli kulüp bilet fiyatlarını en düşük 150 en yüksek 600 TL olarak açıklarken internet üzerinden yapılan satışlarda en ucuz bilet 500 TL'den işlem görüyor. Büyük derbide statta olmak istiyorsanız en kötü koltuklar için bu fiyatı gözden çıkarmanız gerek. Derbiyi biraz daha iyi bir tribünde biraz daha iyi bir koltukta izlemek istiyorsanız fiyat ciddi şekilde yükseliyor.

EN PAHALISI FENERIUM ALT

Fenerium Üst ve Maraton Üst tribünlerinde fiyatlar 1200 TL'den başlıyor, koltuğunuzun güzelliğine göre 2 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu bedel, normal bilet fiyatının 10 katından fazlasına denk geliyor. Görüş açısı en güzel tribünler olan Fenerium Alt ve Maraton Alt'ta ise normal bilet fiyatları 280 ila 600 TL arasında... Ancak karaborsada bu koltukların değeri katlandıkça katlanıyor. En ucuz alt tribün koltuğu 2500 TL... Koltuğunuz santra yuvarlağına yaklaştıkça fiyat da artıyor. Fenerium Alt tribününde 4 bin TL'ye kadar karaborsa bilete rastlamak mümkün.

11.00'DE ÇIKTI, 11.02'DE BİTTİ

Dün satışa sunulan 300 bilet, 2 dakikada tükendi

Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletlerinden çok küçük bir bölüm (300 adet) dün sabah saat 11.00'de satışa çıktı. Fenerium üst ve alt tribünlerinden 6 blokta yapılan sınırlı sayıdaki satış, 2 dakika içinde sona erdi. Bilet satış sitesine hücum eden taraftarlar, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa çıkan biletleri 120 saniye içinde bitirdi. Bilet satışı bugün aynı saatte Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri için yapılacak. Yine çok az sayıda bilet çıkacak. Yarın ise genel satışa çıkacak biletlere yoğun ilgi olması bekleniyor.

(Sabah)