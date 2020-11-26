Karabağ - Sivasspor ( CANLI )

Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4.hafta maçında karşılaşıyor. Üç hafta önce evinde Caner Osmanpaşa ve Kayode'nin golleriyle 2-0 kazanan temsilcimiz, üç puan için sahada olacak. Grupta puan alamayan Karabağ ise ilk puanlarını yada ilk galibiyetini almanın peşinde.

Demir Grup Sivasspor - Karabağ karşılaşması, Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda. Maçın hakemi ise Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakop Kehlet.





İki takımın ilk 11'i belli oldu

Karabağ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Arouna Kone









MAÇ BAŞLADI

























Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 7 futbolcusundan yoksun çıkacak. Kırmızı-beyazlılarda Karabağ maçı öncesi Jorge Felix'in de sakatlığı sürüyor. Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırlayacak.