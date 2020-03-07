Kara Kartal’dan tam isabet
Siyah-Beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde evinde Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş adına da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 90 dakika boyunca Sarı-Lacivertli ekibin kalesine toplamda 12 şut gönderirken bunların 2’sinde isabet sağlayıp golü de bulmayı başardı.
Siyah-Beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde evinde Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş adına da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 90 dakika boyunca Sarı-Lacivertli ekibin kalesine toplamda 12 şut gönderirken bunların 2’sinde isabet sağlayıp golü de bulmayı başardı.
6. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltısı, 88’de ise Sırp yıldız Adem Ljajic’in harika golü, Kara Kartal’a zaferi getirdi. Başkent ekibinin kalecisi Ricardo ise yediği gollerde hata yapmadı.