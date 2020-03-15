Kara Kartal’da 6 isim sınırda

Siyah-Beyazlılar’da Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N’Koudou, Boyd ve Umut Nayir haftalardır sarı kart ceza sınırında ve son üç maçı kart görmeden geçmeyi başararak Galatasaray derbisine takımın eksiksiz çıkmasını sağladı.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçlarını kart görmeden geçiren altı futbolcudan, Galatasaray derbisinde kart görecek olanlar 27’nci haftada oynanacak Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak.