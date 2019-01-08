Kara Kartal’a durmak yok...

Siyah-Beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarına dün Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi’nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen sabah antrenmanıyla devam etti.

Beşiktaş’ın sabah antrenmanı oldukça neşeli geçti. Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Öte yandan Burak Yılmaz’a, takımdan ayrı salonda özel idman programı uygulanırken, baldırında ağrı hisseden Caner Erkin ile Mustafa Pektemek de salonda çalıştı.