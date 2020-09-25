Kara Kartal’a büyük destek

Vodafone, Beşiktaş’a 6 yılda 13 milyon TL’lik ek katkı sağladığı Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında “1903 KaraKartal Destek Paketi” adıyla yeni bir paket sunacak. Siyah-Beyazlı taraftarlar, yeni destek paketine aylık tarife ücretlerine ek 19.03 TL ödeyerek sahip olurken, paketin içerdiği iletişim ve iletişim dışı faydalarla da ayrıcalıklı bir dünyaya dahil olacak.

Yeni destek paketini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, Beşiktaş JK ile 2013 yılında 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık."