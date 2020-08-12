Kara Kartal tam gaz...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına önceki gün start veren Siyah-Beyazlılar, antrenmanlarına dün yaptıkları çift idmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan sabah antrenmanında futbolcular, salonda kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Düz koşu ve pas çalışmasıyla günün ilk antrenmanını noktalayan oyuncular, akşam ise taktik ve şut idmanı yaptı. Kara Kartal’da hazırlıklar, bugün de devam edecek. Teknik ekibin, başta Ajdin Hasic ve Güven Yalçın olmak üzere takımın genç futbolcularının performanslarını yakından takip ettiği bildirildi.