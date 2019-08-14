Kara Kartal tam gaz

Süper Lig’de sezonun ilk maçında cumartesi günü Sivasspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın önderliğinde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki hazırlıklarda, Atiba Hutchinson, Gary Medel ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kontrol pas idmanı ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada gerçekleştirilen çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Kara Kartal’da Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 10.30’da basına kapalı olarak yapılacak idmanla devam edilecek.