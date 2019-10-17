Kara Kartal 4 eksikle...

Süper Lig’in 8. haftasında Cumartesi günü Ankaragücü’ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İdmana, sakatlıkları bulunan Dorukhan, Ruiz, N’Koudou ve Gökhan Gönül’ün katılmadığı aktarıldı. Milli takımlardan dönen Burak, Vida, Ljajic ve Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan’ın ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.