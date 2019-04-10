Kara delik nedir? Kara delik fotoğrafı

ABD Ulusal Bilim Vakfı geçtiğimiz günlerde bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği 'çığır açıcı' bilgileri açıklayacağını duyurmuştu. Tüm dünyada canlı yayınlanacak bu duyuruda açıklanacak ilk kara deliğin fotoğrafının paylaşıldı.

Event Horizon Teleskobu'ndan paylaşılacak 'çığır açıcı bilgi' dünyayla paylaşıldı.

Merakla beklenen etkinlik Brüksel, Santiago, Şangay, Taipei ve Tokyo'da aynı anda toplantılarda açıklandı. Astrofizikçiler merakla beklenen ilk kara delik fotoğrafını paylaştı.

Projede görevli bilim insanlarından biri olan Dimitrios Psaltis'e göre araştırma Albert Einstein'ın izafiyet teorisine katkı sunacak.

Kara delik nedir?

Kara delik, astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan ve kütlesi büyük kozmik bir cisimdir.