Kar yağışının devam ettiği Silivri'nin bazı bölgelerinde rüzgar dindi. Havanın sakinliğini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İstanbul Silivri'de kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçenin Batı kesimlerinde 10 santime ulaştı.

Özellikle Gümüşyaka, Çanta ve Değirmenköy mahallelerinde, rüzgarın dinmesiyle birlikte çocuklar kendilerini parklara attı.

Kartopu oynayan çocuklar, kimi zaman kardan adam yaparak doyasıya eğlendi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji dün uyarmıştı, kar yağışı bugün İstanbul'da başladı. Sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra İstanbul Boğazı çevresinde etkili oldu.

Yağışın artması ile birlikte trafikte özellikle iş çıkış saatinde yoğunluk yaşanmaya başladı.