Kar voleybolunda üçüncülük

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci etabı Erciyes’te tamamlandı.

14 Ocak 2019, Pazartesi 06:40
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Kar voleybolunda üçüncülük

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci etabı Erciyes’te tamamlandı.

Türkiye’nin, erkeklerde 6, kadınlarda 5 takım olmak üzere 11 takım ile mücadele ettiği organizasyonda Selin Yurtsever, Bahanur Gökalp, Merve Çelebi’den oluşan ‘TUR 1’ takımımız üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Kadınlar çeyrek finalinde Slovakya’yı 2-0’la geçen Türkiye, yarı finalde ise Rusya’nın 2. takımına 2-1 kaybetti. Üçüncülük maçında Çekya’yı 2-0 yenen Türkiye bronz madalya ve 80 puanın sahibi oldu. Bu takımımız, Moskova ayağında da 4.sırada yer almıştı. 

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