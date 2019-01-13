Kar voleybolunda sona doğru...

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun Erciyes ayağının 2. gününde ana tablo maçları oynandı.

Bu yıl değişen oyun kurallarının ardından ilk kez 3x3 formatında oynanan turda, erkeklerde; Dündar Yıldırım, Ersin Durgut, Ali Cebeci ve Emirhan Ulutaş’tan (Yedek) oluşan ‘TUR1’ ile kadınlarda; Selin Yurtsever, Bahanur Gökalp, Merve Çelebi’den oluşan ‘TUR1’ takımımız bugün oynanacak çeyrek final maçını kazanmayı başarırsa, yarı finale yükselecek.

Erkekler finali saat 13.00’te kadınlar finali ise 14.00’te başlayıp, TRTSpor’dan naklen yayınlanacak.